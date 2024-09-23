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Группа подростков набросилась на школьника и избила его в Тобольске

Aif.ru: в Тобольске группа подростков избила школьника

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Depositphotos

В Тобольске подростки набросились на школьника и избили его. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

По информации издания, инцидент произошел 20 сентября за одним из городских учебных учреждений. Подростки в возрасте 16–17 лет набросились на 14-летнего школьника и избили его. Предварительно, нападавших было около 5–7 человек.

В результате несовершеннолетнего госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы, в числе которых сотрясение мозга. Мать пострадавшего рассказала, что ни обидчики, ни их родители не выразили сожалений и не извинились перед семьей. Она призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Стражи порядка начали проверку по факту произошедшего, передает издание. Действиям всех участников инцидента дадут правовую оценку.

Ранее в Новосибирской области подростки исцарапали и искусали одноклассника.

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