Украинский беспилотник ранил женщину в ДНР

Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на поселок Озеряновка в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего местная жительница получила ранения. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 21 сентября. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая — градоначальник не уточнил.

Украинские войска регулярно атакуют объекты в Горловке, которая находится 50 км севернее Донецка. Так, 20 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой массив «Строитель», в результате чего ранения получили 10 человек. А в ночь на эту дату украинские военные нанесли прицельный удар по городскому автовокзалу. По словам Приходько, в результате украинского удара по Горловке была повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации.

Ранее в ДНР четыре сотрудника МЧС были ранены в результате обстрела ВСУ.