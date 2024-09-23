Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник ранил женщину в ДНР

Приходько: женщина получила ранение при атаке дрона ВСУ в Озеряновке в ДНР

close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на поселок Озеряновка в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего местная жительница получила ранения. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 21 сентября. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая — градоначальник не уточнил.

Украинские войска регулярно атакуют объекты в Горловке, которая находится 50 км севернее Донецка. Так, 20 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой массив «Строитель», в результате чего ранения получили 10 человек. А в ночь на эту дату украинские военные нанесли прицельный удар по городскому автовокзалу. По словам Приходько, в результате украинского удара по Горловке была повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации.

Ранее в ДНР четыре сотрудника МЧС были ранены в результате обстрела ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами