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В Таиланде чиновник, ушедший с работы 10 лет назад, получал зарплату и премии

Тайский чиновник ушел с работы 10 лет назад, но продолжил получать зарплату

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Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде чиновник не работал в течение 10 лет, но получал зарплату, передает SCMP.

По имеющимся данным, раньше мужчина занимал должность в Департаменте по предотвращению стихийных бедствий в провинции Анг Тхонг в центральной части страны. Однако около 10 лет назад он решил сменить сферу деятельности и стал регулярно выступать в ночных клубах. Эта работа сильно выматывала его, из-за чего чиновник перестал посещать офис. Тем не менее руководство департамента не стало увольнять мужчину, и тот продолжил получать зарплату и премии.

Время от времени его вызывали в офис для получения формальных выговоров и подписания документов, благодаря чему государственный служащий раз за разом избегал проверок и возможного увольнения. В конце концов подробности этой истории были обнародованы в соцсетях, и комментаторы обвинили мужчину в коррупции. Несмотря на это, местные власти никак не отреагировали на разоблачение, и пока неясно, будет ли чиновник вообще привлечен к ответственности.

Ранее в Бангладеш сын чиновника спровоцировал коррупционный скандал, похваставшись дорогой козой в соцсетях.

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