Житель Омска напал с молотком на пожилую мать, потому что в нее «вселился бес»

В Омске мужчина напал на свою 66-летнюю мать с молотком в подъезде, сообщает издание Om1.ru.

Инцидент произошел накануне на лестнице многоквартирного дома на улице Менделеева. С пожилой женщиной решил расправиться ее 45-летний сын, который в тот момент был пьян. К настоящему времени он уже задержан.

По данным Telegram-канала Baza, злоумышленник ударил женщину по голове более 40 раз, так как ему показалось, что в нее «вселился бес».

Раненую пострадавшую, которая смогла попросить помощи у соседей, госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сейчас она находится в реанимации. Ее состояние оценивают как тяжелое.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, следствие попросило суд оставить его под стражей на время расследования.

Ранее россиянин получил 17 лет колонии за то, что избил молотком и облил кипятком свою мать.