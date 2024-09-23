Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Попросившему Путина одеть «Родину-мать» активисту грозит пять лет тюрьмы

Прокуратура утвердила обвинение для активиста Ахияретдинова после просьбы Путину

close
Кирилл Брага/РИА «Новости»

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мусульманского активиста Расула Ахияретдинова, который попросил президента России Владимира Путина одеть монумент «Родина-мать зовет!». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Он обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данная статья предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы сроком на пять лет. Активист признал вину в содеянном.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Тогда Ахияретдинов обратился к Путину с просьбой оказать содействие в реконструкции монумента «Родина-мать зовет!» из-за изображенной на нем голой груди. После этого жители Волгограда потребовали наказать активиста, который усмотрел в монументе сексуальность.

Позже Ахияретдинов заявил «Газете.Ru», что удивлен такой реакции людей. По его словам, в Волгограде якобы регулярно поднимается вопрос о «немножко вызывающем» памятнике.

Ранее блогера из Удмуртии задержали за оскорбление памяти героев ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами