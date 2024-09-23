Попросившему Путина одеть «Родину-мать» активисту грозит пять лет тюрьмы

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мусульманского активиста Расула Ахияретдинова, который попросил президента России Владимира Путина одеть монумент «Родина-мать зовет!». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Он обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данная статья предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы сроком на пять лет. Активист признал вину в содеянном.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Тогда Ахияретдинов обратился к Путину с просьбой оказать содействие в реконструкции монумента «Родина-мать зовет!» из-за изображенной на нем голой груди. После этого жители Волгограда потребовали наказать активиста, который усмотрел в монументе сексуальность.

Позже Ахияретдинов заявил «Газете.Ru», что удивлен такой реакции людей. По его словам, в Волгограде якобы регулярно поднимается вопрос о «немножко вызывающем» памятнике.

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