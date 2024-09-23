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Школьника из Балаганска, атаковавшего сверстников, направят на лечение в Иркутск

Кобзев: напавшего на школьников в Балаганске подростка будут лечить в Иркутске

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Школьника из поселка Балаганск в Иркутской области, который с молотком напал на других учеников и затем нанес травму самому себе, направят на лечение в административный центр региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского субъекта Игорь Кобзев.

По его словам, подвергшиеся атаке подростки получили ранения легкой степени тяжести. Врачи уже оказали им необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

«Нападавшего готовят к эвакуации в медучреждение в Иркутске», — уточнил глава области.

ЧП в школе в поселке Балаганск произошло утром 23 сентября. Ученик восьмого класса принес на занятия молоток, с которым после первого урока напал на сверстников. В результате травмы получили трое подростков, одного из которых ударили по голове.

Как рассказал министр образования региона Максим Парфенов, нападавшего остановил учитель физкультуры. При этом уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сообщила, что атаковавший школьников подросток не состоит на учете в медицинских учреждениях и воспитывается в полной семье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи возбудили дело о нападении в школе в поселке Балаганск.

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