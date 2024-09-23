Кабмин РФ перейдет на цифровой формат разработки законов

Правительство России планирует полностью перевести процедуру подготовки нормативно-правовых актов и законопроектов в цифровой формат. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.

Отмечается, что такой переход будет осуществляться поэтапно.

«Мы создаем единое цифровое пространство, где министерства и ведомства смогут коллективно работать над правовыми документами в режиме реального времени. Таким образом, процедура подготовки будет на 100% прозрачна», — рассказал чиновник.

Отмечается, что сейчас система в тестовом режиме запускается в пяти министерствах.

До этого Григоенко сообщил, что в РФ появится биометрический сервис для получения услуг ЗАГС. В числе прочего у россиян появится возможность заключать брак, менять фамилию и устанавливать отцовство без предъявления документов.

Ранее Григоренко заявил, что искусственный интеллект скоро станет таким же привычным, как фастфуд.