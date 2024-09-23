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По делу Тимура Иванова арестован особняк в центре Москвы

По делу бывшего замминистра обороны Иванова арестован особняк в центре Москвы

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Сергей Карпухин/ТАСС

Особняк в Чистом переулке в центре Москвы арестовали по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Недвижимость была оформлена на предприятие, к которому имеет отношение фигурант дела, следует из официальных судебных документов.

Арестованы два нежилых помещения: одно площадью почти в 650 квадратных метров, второе — свыше 330 «квадратов». Одно из них оценивается почти в 73 миллиона рублей по кадастровой стоимости.

У бывшего замминистра обороны также есть особняк в Тверской области, который оценивается в 2 млрд рублей. Площадь дома составляет 3 тыс. кв. м, внутри имеются СПА-комплекс и бассейн. На участке есть небольшие домики для прислуги и вертолетная площадка с ангаром. Депутат ГД Нина Останина предложила изъять его и передать участникам СВО.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. Суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Тимур Иванов отказался от сделки со следствием.

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