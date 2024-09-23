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Врач рассказала, с чем не стоит сочетать рис

Врач Мойсенко: рис не следует сочетать с мясом

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Рис не следует сочетать с мясом, поскольку это может привести к неблагоприятным последствиям для желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

«Рис содержит большое количество крахмала. Как только он поступает в желудок, то требуется большое количество пищеварительных соков для переваривания. А нам нужно еще и мясо переварить, значит, выработать много ферментов, которые переваривают белок. Получается, что в первую очередь будет перевариваться рис, а мясо не будет. Отсюда может быть вторичная белковая недостаточность», — объяснила эксперт.

По ее словам, рис можно есть с овощами, добавив немного нежирно соуса. Врач посоветовала употреблять эту крупу не чаще двух-трех раз в неделю.

Нутрициолог Лариса Никитина до этого говорила, что наиболее полезным сортом риса является нешлифованный (бурый), потому что он содержит гораздо больше полезных микроэлементов и безопасен для людей с сахарным диабетом.

По ее словам, белый рис может спровоцировать большой выброс инсулина в кровь, поэтому диабетикам советуют его избегать. При этом бурый рис проходит меньше циклов обработки. В его составе сохраняются цинк, калий, магний и витамины группы B.

Ранее врачи назвали крупу, которая может быть опасна для здоровья.

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