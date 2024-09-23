В России выступили против беспилотных грузовиков на трассах

На российские дороги беспилотный транспорт можно выпускать только в специальных закрытых кластерах, например в Китае. Без соблюдения этого условия курсирование такого вида автомобилей создает риски для всех участников дорожного движения, заявил руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с НСН.

Для беспилотного транспорта нужны закрытые кластеры, где все размечено, а в асфальт вмонтированы чипы, позволяющие ему передвигаться еще более точно. Важно, что в таком пространстве нет людей, подчеркнул эксперт.

«Никакой искусственный интеллект еще лет 100-200 не заменит человека. Напомню, что беспилотный транспорт хорош только в закрытых местах, например в метро. Но выпускать на дорогу открытого общего пользования беспилотный транспорт – это автоматически подвергать риску всех людей, которые там передвигаются», – убежден Крохмаль.

По его мнению, выпуск беспилотного грузового транспорта на трассу М-11 представляет большую опасность для водителей и пассажиров. В пользу этого аргумента говорит и тот факт, что многие страны и некоторые штаты США от такого транспорта отказываются из-за его неспособности различать людей, заключил специалист.

Напомним, Минтранс РФ сообщил, что на протяжении всей трассы М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву , запустили движение беспилотных грузовых автомобилей. Если раньше водители были обязаны находиться за рулем машин, то теперь они на протяжении всего пути могут оставаться на пассажирском месте.

Ранее Путин заявил, что Москва стала важным центром развития беспилотных технологий.