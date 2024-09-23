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На Кубани развернули штабы для оказания помощи жителям после атаки ВСУ

В Тихорецком районе Кубани развернули штабы для оказания помощи местным жителям

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Тихорецком районе развернули два оперативных штаба для местных жителей, которые пострадали от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил районный глава Анатолий Перепелин.

По его словам, в ПВР привлекли все необходимые службы для того, чтобы всесторонне помогать мирным жителям. Штабы находятся в поселке Каменный на улице Ленина, 2, а также в поселке Тихонький на улице Совхозная, 17.

Администрация района организовала подворовой обход с социальными службами и правоохранителями. Специалисты общаются с жителями и оценивают ущерб.

Накануне Перепелин сообщал, что после субботней атаки БПЛА некоторые образовательные учреждения не смогут работать в обычном режиме. По его словам, большинство местных школ и детсадов вернутся к работе. Однако есть два исключения: школа №8 станицы Новорождественской 23 сентября будет работать в дистанционном режиме, а детсад «Вишенка» в поселке Каменный временно прекратит функционировать. Детей распределят в другие районные образовательные учреждения.

В воскресенье в Тихорецком районе были подавлены два украинских дрона. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на склад с взрывоопасными предметами. Началась их детонация. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей. В Тихорецке был организован пункт временного размещения. Кроме того, в городе ограничивали движение по железной дороге, а оперштаб вводил запрет на ведение полевых работ в радиусе 10 км от детонировавшего склада.

Ранее жители описали происходящее на Кубани после атаки БПЛА словами «ситуация треш».

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