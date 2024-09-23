В Саратовской области ищут женщину, которую неизвестные похитили на ее машине

Жительницу Саратовской области похитили люди в масках. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области».

Инцидент произошел на Бульваре Роз в Балаково, вечером. По данным источника, неизвестные затолкали россиянку в ее машину марки Toyota, после чего увезли в неизвестном направлении. После этого россиянка не отвечала на звонки, ее местонахождение неизвестно.

На данный момент поисками занимаются представители правоохранительных органов.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

По данным местных пабликов, когда злоумышленники уезжали на машине женщины, они задели несколько автомобилей. Последний раз камеры видеонаблюдения фиксировали машину недалеко от места похищения.

У россиянки также был с собой iPhone. Исходя из геоданных, устройство находится в километре от дома, где женщину затолкали в средство передвижения.

Ранее в Ялуторовске мужчина вывез в лес бывшую жену и приковал ее к дереву.