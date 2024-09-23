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Пропавшую 16-летнюю пермячку нашли с мужчиной в другом регионе

Пропавшую 16-летнюю пермячку нашли с 35-летним мужчиной в Сергиевом Посаде

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Global Look Press

Правоохранители установили местоположение несовершеннолетней россиянки, которая пропала в Пермском крае в конце августа. Об этом сообщает kp.ru.

Девушка ушла из дома в поселке Мыс Чусовского 30 августа, с тех пор никто не знал, где она. Позже добровольцы из поисковых отрядов «Регион59» и «Спас Град» добавили в ее ориентировку информацию о том, что несовершеннолетняя может быть в компании 35-летнего мужчины. Через некоторое время это подтвердилось.

Девушка действительно покинула регион в сопровождении своего знакомого.

«В Московскую область они и уехали, колесили там, а потом остановились в Сергиевом Посаде, где их и нашли», — рассказал собеседник СМИ, знакомый с ситуацией.

Пермячку удалось отследить с помощью сигнала ее телефона. Сейчас ее уже вернули в родной поселок.

До этого школьница из Зауралья втайне от матери уехала к возлюбленному в Тюмень.

Ранее на Урале мужчина, перенесший три инсульта, сбежал от приехавшей за ним в больницу жены.

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