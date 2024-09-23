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Дом красноярской семьи в день отравления обрабатывали дихлофосом

В Красноярском крае дом отравившейся семьи обрабатывали дихлофосом

Дом семьи в Красноярском крае в день их отравления обрабатывали дихлофосом. Об этом РИА Новости сообщили в СК.

В это время дети находились на улице, а мать начала готовить ужин, уточнил источник агентства.

21 сентября членам семьи из шести человек (четверо детей) из села Красная Сопка Красноярского края стало плохо после того, как накануне они поужинали пельменями и курицей из местного магазина.

Из всей семьи в живых остались только отец и мать — она на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание.

Среди версий произошедшего — роковая ошибка: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух. В СК уточнили, что данные вещества направят на химическую экспертизу, которая определит их состав и влияние на организм человека.

Следователи также допросили продавца и хозяина магазина, где семья купила продукты, а также фельдшера участковой больницы и родственников семьи.

Ранее в прокуратуре сообщили, что семья из Красноярского края не покупала курицу в магазине.

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