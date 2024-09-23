Названа возможная причина нападения медведя на мужчин в Приморье

Медведь, который напал на людей в Приморье, мог быть нездоровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

Специалист назвал ситуацию «необычной». Он предполагает, что причиной произошедшего мог стать не хищник. Так как на данный момент мало информации о ситуации, не стоит перекладывать всю ответственность на животное.

Арамилев подчеркнул, что на коже одного из пострадавших нашли повреждения, которые могут указывать на то, что медведь пытался съесть мужчину. Не исключено, что хищник пришел за собаками, но наткнулся на пострадавших, которые уже не дышали.

По словам специалиста, ранее в Приморье выявили два случая бешенства у медведей. Говоря о произошедшем, он подчеркнул, что здоровый медведь не зашел бы в населенный пункт и не напал бы на людей. Если допустить, что во всем виноват хищник, скорее всего, он либо болен бешенством, либо ранен.

«Сейчас не идет период гона, все природные условия позволяют ему не голодать. Даже если он болен или имеет травмы, урожай тыквы, кабачков позволяет ему прокормиться. Здоровый медведь точно бы не стал так поступать», – рассказал Арамилев.

Об инциденте стало известно сегодня. Взрослые мужчины, отец и сын, находились на дачном участке. В какой-то момент к ним ворвался медведь и нанес травмы, из-за которых спасти пострадавших не удалось.

Ранее в США маленький сын спас отца от медведя на охоте.