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Женщина продала диван и узнала, что он стоит в 40 раз дороже из-за его дизайнера

Американка за $500 продала диван Владимира Кагана и узнала его реальную стоимость

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julesschreiner/TikTok

Американка продала старый диван и потом узнала, что он стоил в 40 раз дороже, потому что сделан известным дизайнером, пишет Daily Star.

Жюль Шрайнер из Иллинойса рассказала, что решила избавиться от старого дивана, доставшегося ей бесплатно, и разместила объявление в соцсетях, продав мебель за $500. После этого она узнала, что проданный ею диван оказался работой знаменитого дизайнера Владимира Кагана, чьи произведения искусства ценятся весьма высоко.

Оказалось, что аналогичные предметы мебели Кагана могут достигать ценника в $20 тысяч , что означает, что Шрайнер продала свой диван всего практически за бесценок. Расстроившись, американка решила поделиться этой новостью с пользователями соцсетей.

«Я думала, что совершила отличную сделку», — сокрушается Шрайнер.

Комментаторы выразили женщине свое сочувствие, многие рекомендовали тщательнее изучать рынок и быть внимательными при оценке стоимости вещей.

Ранее владелец паба нашел во время ремонта 364-летнюю монету стоимостью $15,6 тысячи.

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