Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не стали обжаловать арест

Пятеро фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», которых задержали в Дагестане, не стали обжаловать решение суда о продлении ареста. Соответствующая информация следует из картотеки дел Басманного суда Москвы.

«Решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Гадоева Ш. Н., Исмоилова З. А., Солиева М. А., Солиева У. А., Хамидова Х. А. вступило в силу», — говорится в документе.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявляли режим контртеррористической операции (КТО). В результате были задержаны подозреваемые в планировании террористических преступлений.

1 апреля в ФСБ сообщили, что иностранные террористы, которых задержали в Дагестане, оказались связаны с боевиками, напавшими на «Крокус Сити Холл». По данным ведомства, боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта.

Ранее стало известно, сколько страховые компании уже выплатили пострадавшим в «Крокусе».