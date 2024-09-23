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В Москве мужчина открыл в квартире газ и угрожал взрывом

«360»: в Москве пьяный мужчина открыл в квартире газ и угрожал взрывом

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Shutterstock

На юго-востоке Москвы мужчина открыл в квартире газ и угрожал все подорвать. Об этом сообщает издание «360» в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

Мужчина находился в квартире в районе «Текстильщики». По предварительной информации, злоумышленник пьян. О планах мужчины подорвать жилье рассказал его ребенок, который сбежал из дома и связался с полицией.

По информации издания, на место ЧП оперативно прибыли представители экстренных служб: они перекрыли газ и задержали нарушителя. Он пребывал в неадекватном состоянии.

До этого в Верхотурье Свердловской области сотрудники полиции задержали женщину, угрожавшую устроить взрыв в больнице. Неизвестная вошла в здание медицинского учреждения, поднялась в отделение хирургии и угрожала взрывом. Россиянка утверждала, что с собой у нее взрывчатка. Посетителей и персонал больницы эвакуировали, а нарушительницу задержали правоохранители.

Ранее мужчина 18 часов угрожал взорвать бомбу в аэропорту, удерживая в заложниках маленькую дочь.

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