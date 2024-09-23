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Россиянам объяснили, как выявить психическое расстройство у родственника

Психолог Панфилова: гнев и забывчивость – признаки ментальных болезней у пожилых

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Если у пожилых родственников вдруг изменилось поведение, они стали забывчивыми и гневливыми, то это может говорить о развитии ментальных заболеваний. В таких случаях лучше поторопиться с обращением за медицинской помощью, предупредила семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН.

Беспричинные вспышки гнева – это тревожный симптом, как и избирательная забывчивость, когда человек что-то помнит, а что-то – нет. Если в семье уже были у кого-то ментальные заболевания, то их вероятность выше. При обнаружении подозрительных симптомов важно обратиться к врачу-психиатру.

«Врач уже поймет, на какой стадии человек. Специалист может посоветовать не смотреть новости или не общаться с кем-то, кто тревожит, расшатывает психику», — объяснила Панфилова.

Она также отметила, что при наличии ментальных заболеваний у пожилых нужно будет обеспечить для них предсказуемую среду, без переездов, где все вещи будут лежать на одном и том же месте, подчеркнула психолог.

Ранее психиатр рассказал, какие признаки могут указывать на развитие ментального расстройства.

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