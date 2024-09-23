На Урале фасад жилой высотки рухнул на детскую площадку

В Екатеринбурге фасад одной из многоэтажек начал внезапно разрушаться, как предполагают местные жители, под воздействием ветра. Кадры обрушившихся кирпичей опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в Академическом районе города. По словам очевидцев, часть обшивки новостройки на улице Цветаева оторвалась и оттуда стали вываливаться на землю кирпичи. Масштаб обрушений виден на кадрах, размещенных в канале. Гора из кирпичей появилась на земле рядом с детской площадкой, где обычно гуляют воспитанники частного детского сада, который базируется в доме.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Территорию, где произошло ЧП, огородили. Сейчас на месте работают представители застройщика и управляющей компании — специалистам предстоит выяснить причину обрушения фасада.

До этого в Петербурге потолок новостройки рухнул на голову восьмилетнему мальчику.

Ранее в одном из московских ТЦ три человека пострадали из-за падения лифта.