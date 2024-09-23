Следователи изъяли лекарства после отравления семьи в Красноярском крае

Следователи изъяли на экспертизу удобрения, ветеринарные лекарственные препараты и химикаты после отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

«Изъяли также содержимое со всех тарелок, которые были в доме, смывы сделали. Изъяли остатки бульона, в котором варились пельмени», — сказали в ведомстве.

В СК уточнили, что данные вещества направят на химическую экспертизу, которая определит их состав и влияние на организм человека.

В красноярском селе многодетная семья отравилась, поужинав пельменями и курицей. Из всей семьи остались только отец и мать, которая на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание.

Следственный комитет назвал причиной трагедии «токсическое воздействие неизвестного вещества». Под подозрением продукты из местного магазина, однако среди версий случившегося также роковая случайность: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.ru».

Ранее в доме отравившейся под Красноярском семьи нашли подозрительный порошок.