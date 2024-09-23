В России могут разрешить продавать алкоголь в интернете через биометрию

Ассоциация компаний интернет-торговли направила письмо министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с просьбой разрешить продавать алкоголь в интернете с проверкой возраста с помощью биометрии, сообщают «Ведомости».

Как отмечают в АКИТ, алкогольная продукция осталась единственным товаром традиционной розничной торговли в России, который нельзя продавать в интернете. В письме АКИТ отмечается, что сейчас запрет на продажу соблюдают только «добросовестные» участники рынка.

В АКИТ добавили, что в 2023 году незаконные продажи алкоголя через интернет в России достигли 80 млрд рублей. В ассоциации прогнозируют, что в 2024 году эта цифра может достичь 100 млрд рублей. По оценкам НИФИ Минфина, бюджет РФ недополучит 253 млрд рублей из-за незаконной онлайн-продажи алкоголя с 2023 по 2027 годы. Он отметил, что количество запросов по ключевым словам «алкоголь с доставкой» ежегодно растет более чем на 50%, а доля фальсификата в объеме продаж алкоголя через интернет, по данным исследования НИФИ Минфина, составляет 53%.

Для решения проблемы в АКИТ предлагают начать регулировать онлайн-продажу алкоголя с помощью государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ГИС ЕБС).

В своем письме АКИТ отмечает, что для реализации идеи продуктовому ритейлу, общепиту, маркетплейсам и сервисам доставки потребуется интегрировать ЕБС.

Представитель «Азбуки вкуса» поддержал идею легальной онлайн-торговли алкоголем, отметив, что «компания уже высказывалась за дистанционную реализацию алкогольной продукции».

Президент компании-производителя алкогольной продукции Ladoga Вениамин Грабар, в свою очередь, высказался против идеи. Он опасается, что из-за пунктов выдачи посылок с алкоголем вырастет контрафакт.

«Когда в пункт выдачи, которых десятки тысяч по стране, попадет хоть одна легальная бутылка алкоголя, там сразу нарисуются десятки левых [бутылок], разлитых за стенками гаража. Имея в пункте документы на выдачу спиртного, ее владелец легко согласится работать не за 5% комиссии от маркетплейсов, а за 105% от условного Сережи с пятилитровой канистрой рома», — сказал он.