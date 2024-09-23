Стало известно, сколько туристов посетили РФ с начала года

С начала 2024 года Россию посетили свыше 2,3 миллиона иностранных туристов. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

В министерстве отметили важность поддержки местного предпринимательства для роста экономического благосостояния.

В начале сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что летом 2024 года поток организованного въездного туризма в Россию вырос в 2,5–3 раза по сравнению с летом прошлого года. Наибольшее число туристов прибыли из Китая — его доля в среднем по рынку составила 60-65%.

Также изменилась логистика пребывания иностранных туристов в России. Если раньше основной точкой притяжения был Санкт-Петербург, теперь 90% иностранных туристов прибывают в Москву.

Ранее названы самые популярные направления для путешествий по России.