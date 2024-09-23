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В Индии поймали агрессивную обезьяну, от которой пострадали почти 70 человек

В Индии поймали и усыпили агрессивную обезьяну после ее нападения на ребенка

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Brennan Linsley/AP

На севере Индии поймали обезьяну, напавшую на 70 человек, передает Tribune India.

Опасная обезьяна атаковала десятки жителей города Рупар в штате Пенджаб. Нападения она совершала в утренние и вечерние часы, а затем убегала в лес.

В основном жертвами зверя становились женщины, однако недавно обезьяна нанесла серьезные травмы маленькой девочке. После чего сотрудники городского департамента лесов и дикой природы установили ловушку.

Сотрудникам лесной охраны не сразу удалось поймать в клетку взрослого самца. Он продолжил проявлять агрессию и был усыплен.

До этого в Индии девочка прогнала диких обезьян из своего дома с помощью умной колонки.

Ранее в Японии 18 человек пострадали от нападения одинокого дельфина.

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