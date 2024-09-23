В российском социальном центре воспитанников жестоко избивали сверстники

Воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в поселке Пионерский Талицкого района избивали сверстников и записывали это на видео. Об этом сообщает издание «66.ru».

На кадрах записи, оказавшейся в распоряжении редакции, подросток ставит на колени и избивает двоих юношей. Оба из них просят его остановиться и не делать этого.

По информации свердловской областной прокуратуры, подросткам на видео якобы досталось за прогул уроков. Также сверстники вымогали у потерпевших мобильные телефоны.

Как уточнили в ведомстве, сейчас судебно-медицинского освидетельствование устанавливает тяжесть вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних. Также проверяется информация о том, что агрессоры якобы действовали по указанию одного из сотрудников учреждения.

К расследованию подключились сотрудники областного СК.

Ранее в Москве в коррекционной школе избили 10-летнего учащегося.