Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о подростке, напавшем на школьников в Балаганске

Омбудсмен Афанасьева: у напавшего на учеников в Балаганске мальчика полная семья

close
Shutterstock/FOTODOM

Восьмиклассник, напавший на учеников школы в поселке Балаганск в Иркутской области, воспитывается в полной семье и не состоит на учете в медицинских учреждениях. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева.

Она рассказала, что лично побывала на месте происшествия. Сейчас здесь работают сотрудники правоохранительных органов, а также глава Балаганского района и министр образования Иркутской области.

«Прежде всего надо понять причины такого проступка, проанализировать воспитательную и профилактическую работу в школе. Также запланированы встречи с детьми и родителями образовательного учреждения», — говорится в заявлении.

Как отметила омбудсмен, атаковавшему сверстников школьнику 13 лет. Мальчик не состоит на профилактических учетах, и до сих пор власти не получали никаких сигналов о неблагополучной ситуации в его семье.

ЧП в школе в поселке Балаганск произошло утром 23 сентября. После первого урока восьмиклассник, которого зовут Артем Б., с молотком напал на других учеников образовательного учреждения. В результате одного из подростков он ударил по голове, а еще двоих — по рукам.

Врачи уже оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил дело сразу по нескольким статьям. Одна из них — о халатности.

Ранее в городе Екатеринбурге мальчик принес в школу пистолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами