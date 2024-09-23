Стали известны подробности о подростке, напавшем на школьников в Балаганске

Восьмиклассник, напавший на учеников школы в поселке Балаганск в Иркутской области, воспитывается в полной семье и не состоит на учете в медицинских учреждениях. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева.

Она рассказала, что лично побывала на месте происшествия. Сейчас здесь работают сотрудники правоохранительных органов, а также глава Балаганского района и министр образования Иркутской области.

«Прежде всего надо понять причины такого проступка, проанализировать воспитательную и профилактическую работу в школе. Также запланированы встречи с детьми и родителями образовательного учреждения», — говорится в заявлении.

Как отметила омбудсмен, атаковавшему сверстников школьнику 13 лет. Мальчик не состоит на профилактических учетах, и до сих пор власти не получали никаких сигналов о неблагополучной ситуации в его семье.

ЧП в школе в поселке Балаганск произошло утром 23 сентября. После первого урока восьмиклассник, которого зовут Артем Б., с молотком напал на других учеников образовательного учреждения. В результате одного из подростков он ударил по голове, а еще двоих — по рукам.

Врачи уже оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил дело сразу по нескольким статьям. Одна из них — о халатности.

Ранее в городе Екатеринбурге мальчик принес в школу пистолет.