В СК возбудили дело после нападения школьника на детей с молотком в Балаганске

В Иркутской области следователи заинтересовались инцидентом со школьником, который пришел в школу с молотком. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Всего возбуждено одно дело, сразу по нескольким статьям, среди которых – статья о халатности.

На данный момент специалисты СК проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Во время расследования также выяснят, какие действия предпринимали в администрации школы и дадут этому правовую оценку.

В следственном комитете уточнили, что всем пострадавшим медики оказали всю необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

«С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы», – поделились в ведомстве.

Инцидент произошел в школе города Балаганска. По данным источников, мальчик пронес в школу молоток и нож, затем напал на своих одноклассников в раздевалке перед физкультурой. Пострадали три человека, у одного из них диагностировали травму головы.

Ранее российский школьник получил пули в живот и бедро на прогулке.