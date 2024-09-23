Подростка обвинили в серии изнасилований несовершеннолетних на подземной парковке

На востоке Франции 16-летнего подростка обвинили в насилии над несколькими сверстницами, пишет L'Est Républicain.

Как сообщается, жертвами злоумышленника стали шесть девочек в возрасте от 12 до 18 лет на момент событий. Все нападения произошли на автостоянке в центре Бельфора. Пострадавшие знали подозреваемого, с некоторыми из них он познакомился в социальных сетях. В сентябре девочки обратились в полицию вместе со своими законными представителями.

В ходе допросов также выяснилось, что одной из потерпевших стала 15-летняя родственница фигуранта, однако он продолжил отрицать свою вину. Какое наказание может грозить несовершеннолетнему насильнику, пока неясно. К настоящему времени задержанного заключили под стражу.

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