Россиянка спонсировала ВСУ и стала фигуранткой дела о госизмене

Жительницу Ростова подозревают в том, что она переводила средства вооруженным силам Украины. Об этом сообщает RostovGazeta.ru.

По версии следствия, женщина общалась с гражданкой соседнего государства, которая собирала деньги на оснащение украинской армии.

Именно ей на карту, как полагают правоохранители, россиянка несколько раз после начала СВО отправляла свои средства. Известно, что эти суммы шли на оптические прицелы, экипировку и другие вещи, в том числе и дроны, которые в последствии били по российским городам.

«Ростовчанка была в курсе этого, но все равно несколько раз отправила деньги», – сообщается в публикации.

Женщину задержали. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

До этого житель Хабаровского края стал фигурантом разбирательств, связанных с той же статьей. По данным ФСБ, с помощью криптовалюты россиянин переводил деньги на боеприпасы и обмундирование для ВСУ. В рамках законодательства за преступление предусмотрен срок до 20 лет.

Ранее россиянина осудили за попытку работать на иностранную разведку ради жизни в Польше.