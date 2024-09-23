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Российские вузы предостерегли о недопустимости нарушений по экзамену для иностранцев

Рособрнадзор предупредил 5 вузов о нарушениях на экзаменах по русскому языку

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Илья Питалев/РИА Новости

Пять российских вузов получили предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзаменов по русскому языку как иностранному, основам законодательства и истории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список нарушителей попали «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», «Санкт-Петербургский государственный университет», «Уфимский университет науки и технологии», «Псковский государственный университет», «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».

В начале сентября сообщалось, что семь российских вузов получили предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению соответствующих экзаменов.

30 августа Рособрнадзор поддержал идею применения блокираторов мобильной связи на экзаменах. При этом в ведомстве отметили, что «сейчас она нереализуема», так как предполагает дополнительные расходы региональных бюджетов.

Ранее Дмитрий Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи.

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