Российские вузы предостерегли о недопустимости нарушений по экзамену для иностранцев

Пять российских вузов получили предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзаменов по русскому языку как иностранному, основам законодательства и истории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список нарушителей попали «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», «Санкт-Петербургский государственный университет», «Уфимский университет науки и технологии», «Псковский государственный университет», «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».

В начале сентября сообщалось, что семь российских вузов получили предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению соответствующих экзаменов.

30 августа Рособрнадзор поддержал идею применения блокираторов мобильной связи на экзаменах. При этом в ведомстве отметили, что «сейчас она нереализуема», так как предполагает дополнительные расходы региональных бюджетов.

Ранее Дмитрий Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи.