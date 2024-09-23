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Отец подговорил 14-летнего сына и его друга совершить ограбление и свалил на них вину

OC: в Австрии отец подговорил сына и его друга пойти на ограбление, свалив на них вину

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Shutterstock

Житель Австрии подговорил своего 14-летнего сына и его друга совершить ограбление, а потом заявил, что это была идея подростков, пишет Oddity Central.

Австриец, который подстрекал своего 14-летнего сына и его лучшего друга совершить серию вооруженных ограблений, попытался в суде возложить вину на подростков после того, как их поймали. По словам мужчины, он был лишь водителем, а вся организация и разработка лежала на плечах школьников.

В полиции сообщили, что подростки отправлялись в магазины и на заправки в масках и с оружием, заряженным холостыми патронами, в то время как сам мужчина ожидал их в автомобиле. Таким образом троица совершила семь ограблений.

Несмотря на наличие записей телефонных разговоров и доказательств того, что оружие, использованное при ограблениях, принадлежало именно отцу одного из грабителей, мужчина не признал вину. Впрочем, под давлением улик австриец через некоторое время заявил, что организатором является действительно он.

В итоге мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы, его сын получил три с половиной года тюрьмы, а 17-летний друг проведет за решеткой два с половиной года.

Ранее жителей Калифорнии предупредили о появлении «обнимающихся грабителей».

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