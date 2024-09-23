В доме отравившейся под Красноярском семьи нашли подозрительный порошок

В доме отравившейся семьи из Назаровского района Красноярского края нашли неизвестный порошок. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

По данным ведомства, во время обыска в шкафах на кухне нашли сыпучее вещество светлого цвета в пакете без маркировки. Пока не установлено, что это за вещество.

Членам семьи из шести человек (четверо детей) стало плохо после того, как накануне они поужинали пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи в живых остались только отец и мать, которая на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание.

Следственный комитет назвал причиной трагедии «токсическое воздействие неизвестного вещества». Под подозрением продукты из местного магазина, однако среди версий случившегося также роковая случайность: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.ru».

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