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В доме отравившейся под Красноярском семьи нашли подозрительный порошок

ТАСС: в доме отравившейся под Красноярском семьи нашли неизвестный порошок

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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В доме отравившейся семьи из Назаровского района Красноярского края нашли неизвестный порошок. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

По данным ведомства, во время обыска в шкафах на кухне нашли сыпучее вещество светлого цвета в пакете без маркировки. Пока не установлено, что это за вещество.

Членам семьи из шести человек (четверо детей) стало плохо после того, как накануне они поужинали пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи в живых остались только отец и мать, которая на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание.

Следственный комитет назвал причиной трагедии «токсическое воздействие неизвестного вещества». Под подозрением продукты из местного магазина, однако среди версий случившегося также роковая случайность: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.ru».

Ранее пенсионерка из Башкирии истязала беременную дочь и внуков и пыталась сжечь дом.

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