Жители Тихорецкого района в Краснодарском крае вернулись в свои дома после атаки БПЛА

Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах на фоне повреждений из-за атак украинских дронов, возвращаются в свои дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, спецслужбы завершили работу по проверке территории. Сотрудники МЧС устранили все возгорания — были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники.

Кроме того, сняты все ограничения на въезд в Тихорецк. 23 сентября все школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме, однако в станице Новорождественской школа № 8 временно перешла на дистанционное обучение, а детский сад поселка Каменного будет закрыт, добавил Кондратьев.

21 сентября средства противовоздушной обороны подавили два украинских дрона в Тихорецком районе Краснодарского края. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на склад с взрывоопасными предметами. Началась их детонация. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей. В Тихорецке был организован пункт временного размещения. Кроме того, в городе ограничивали движение по железной дороге, а оперштаб вводил запрет на ведение полевых работ в радиусе 10 км от детонировавшего после атаки ВСУ склада.

Ранее глава Суджанского района сообщил, что не знал о наступлении ВСУ.