Москвичей предупредили о резком похолодании в ночь на вторник

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 17 °С прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

В сообщении обратили внимание, что уже в ночь на вторник в Московском регионе ожидается резкое похолодание. Температура может опуститься до плюс 2°С.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха может колебаться в пределах +12...+17°С. В ночь на 24 сентября похолодает до 0...-4°С.

Заморозки прогнозируются более чем в 20 регионах России в течение ближайших дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд,

23 сентября стало известно, что бархатный сезон на юге европейской части Российской Федерации продлится дольше обычного.

Ранее синоптик рассказал о четвертом месяце лета.