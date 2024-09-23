У берегов Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 35 км к северо-востоку от города Кокимбо, с населением более 160 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 км.

Информации о пострадавших и разрушениях в момент сейсмособытия не поступало.

18 сентября землетрясение зафиксировали в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Сейсмособытие произошло в 22:51 мск. Эпицентр располагался на глубине 33 км.

В начале осени землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в центральной части Турции. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от города Козан, который расположен в провинции Адан.

Ранее землетрясение попало в прямой эфир с президентом Молдавии.