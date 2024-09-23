Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У берегов Чили произошло землетрясение

EMSC: в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8

close
Depositphotos

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 35 км к северо-востоку от города Кокимбо, с населением более 160 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 км.

Информации о пострадавших и разрушениях в момент сейсмособытия не поступало.

18 сентября землетрясение зафиксировали в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Сейсмособытие произошло в 22:51 мск. Эпицентр располагался на глубине 33 км.

В начале осени землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в центральной части Турции. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от города Козан, который расположен в провинции Адан.

Ранее землетрясение попало в прямой эфир с президентом Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами