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Стало известно, сколько страховые компании уже выплатили пострадавшим в «Крокусе»

РИА: страховщики уже выплатили пострадавшим в «Крокусе» почти 45,5 млн рублей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российские страховые компании выплатили пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» почти 45,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей компаний.

Как заявили страховщики, данная сумма включает в себя выплаты родственникам жертв и банкам по ипотечным кредитам.

Они также заявили, что сумма компенсаций может еще увеличиться.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта текущего года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Главными подозреваемыми оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Помимо них, арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый автомобиль Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, а также Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода — их подозревают в финансировании теракта.

Ранее всех пострадавших при теракте в «Крокусе» выписали из больниц.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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