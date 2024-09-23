Четвертый ребенок умер в Красноярском крае после отравления

В Красноярском крае умер четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Сегодня ночью скончался четвертый ребенок», — заявили в прокуратуре.

Уточняется, что ребенку было 12 лет.

До этого сообщалось, что дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. В СК добавили, что для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования.

В красноярском селе многодетная семья попала в больницу, поужинав пельменями и курицей из местного магазина. Выжившие, в числе которых беременная женщина, остаются в тяжелом состоянии. Среди версий произошедшего — роковая ошибка: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мать отравившихся пельменями детей находится на девятом месяце беременности.