Раскрыты новые подробности о фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

Членам семьи из Таджикистана, продавшим машину Renault Symbol участникам нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», было известно о готовящемся теракте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А.И., Исломова Д.И., Исломова И.И. и Касимова А.Х. в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-разыскных мероприятий, показаний свидетелей и потерпевших, результатов осмотров и обысков, иных материалов дела в их совокупности», — говорится в решении Басманного суда Москвы о продлении ареста обвиняемым.

По версии следствия, братья Диловар и Аминчон Исломовы, их отец Исроил Исломов продали автомобиль исполнителям теракта, а Алишер Касимов сдал им квартиру.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта текущего года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Главными подозреваемыми оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Помимо них, арестованы члены семьи Исломовых, Касимов, а также Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода — их подозревают в финансировании теракта.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у жены фигуранта дела о теракте в «Крокусе».