Синоптик рассказал, когда закончится бархатный сезон на юге России

Бархатный сезон на юге европейской части Российской Федерации продлится дольше обычного. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

По его словам, на юге европейской части страны температура будет около нормы, «но там нормы высокие, поэтому там просто замечательная погода».

«Температура преимущественно 22-27 градусов, и температура воды по-прежнему высокая. Настоящий бархатный сезон — он поздно начался и поздно закончится, не раньше середины октября», — сказал синоптик.

На прошлой неделе специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что в этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. По ее словам, для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым — такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах России, например, в Красноярском крае, — следствие циклонов.

Ранее россиянам рассказали, где недорого отдохнуть до конца бархатного сезона.