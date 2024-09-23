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Синоптик рассказал о четвертом месяце лета

Вильфанд: сентябрь в Москве может стать самым теплым за весь период наблюдений

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сентябрь 2024 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в течение месяца фиксировались и продолжают фиксироваться температуры, превышающие климатические нормы, поэтому сентябрь фактически стал четвертым месяцем лета.

«С большой степенью вероятности можно говорить о том, что нынешний сентябрь в Москве будет самым теплым за весь период наблюдения», — отметил синоптик.

На прошлой неделе специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова также отмечала, что в этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. Для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым — такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах страны, например, в Красноярском крае, — следствие циклонов.

Москвичам рассказали, что на последней неделе сентября ожидается как летняя погода и пик потепления, так и резкое похолодание и настоящая золотая осень.

Ранее синоптик рассказал, когда россиянам ждать бабье лето.

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