В Польше обвинили Россию в психологической операции

Польские военные обвинили Россию в «информационно-психологической» операции в связи с наводнением в стране. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте Войск защиты кибернетического пространства Вооруженных сил Польши в соцсети X.

«В связи с наводнением <…> мы имеем дело с информационно-психологической операцией РФ», — говорится в документе.

Накануне Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) заявила, что рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой.

Сильные дожди, кроме Польши, затронули Словакию, Чехию, Австрию, Румынию. Обильные осадки привели к повышению уровня воды в реках. В частности, в Чехии из-за наводнений эвакуировали 10,5 тыс. человек. Согласно последним данным, паводками затронуты 250 населенных пунктов, из них в 110 — повышенный уровень опасности, в десяти — экстремальное наводнение. Восстановление инфраструктуры, поврежденной от крупномасштабного наводнения в Чехии, займет многие месяцы.

Ранее на юге Польши начался «армагеддон» из-за наводнения.