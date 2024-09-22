Названа возможная причина смерти детей, отравившихся в Красноярском крае

Дети, отравившиеся в Красноярском крае, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества, заявили в главном следственном управлении Следственного комитета России по региону. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК подчеркнули, что в рамках дела по факту отравления семьи была проведена судебно-медицинская экспертиза. В ведомстве добавили, что для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования.

Также в рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз.

В красноярском селе многодетная семья попала в больницу, поужинав пельменями и курицей из местного магазина. Троих из четверых детей врачи не смогли спасти. Выжившие, в числе которых беременная женщина, остаются в тяжелом состоянии. Среди версий произошедшего — роковая ошибка: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна возможная причина отравления детей из Красноярского края.