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Воспитанников детдома в Сумах решили вывезти в безопасные регионы

В Сумах решили эвакуировать 20 воспитанников детдома в безопасные регионы

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Umit Bektas/Reuters

Воспитанников детдома в городе Сумы на севере Украины вывозят в безопасные регионы. Об этом написала Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, решение об эвакуации детей было принято на заседании регионального совета обороны. Сейчас в учреждении находятся 20 воспитанников, среди них есть дети до года, а трем необходим постоянный медицинский уход.

В посте уточняется, что несовершеннолетних эвакуируют после того, как комиссия убедится, что условия в безопасных регионах соответствуют госстандартам.

В администрации Сумской области также сообщили об эвакуации из Глухова примерно трети населения — 10 тыс. человек. В городе объявлена обязательная эвакуация из-за его расположения в приграничной зоне (в 15 км от границы с Россией) и возросшего количества обстрелов региона.

13 августа Генеральный штаб ВСУ заявил о введении в Сумской области запрета на перемещение «всех категорий граждан» в 20-километровой приграничной зоне. Тогда же МВД республики сообщало, что в регионе эвакуируют жителей 183 населенных пунктов.

Ранее Россия применила новое оружие в Сумской области.

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