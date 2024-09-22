Москвичам пообещали летнюю погоду и резкое похолодание в конце сентября

Пик потепления в Москве придется на среду, 25 сентября. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в середине недели воздух в столице прогреется до 24°C.

«В среду [в Москве] ожидается летняя погода и пик потепления: под утро +5-10°C, днем +19-25°C», — сообщил Тишковец.

Он добавил, что в четверг температура начнет опускаться и упадет до 17-22°C днем и 7-12°C ночью. В пятницу атмосферный фронт окклюзии (обусловливает крупномасштабные восходящие движения воздуха и формирование протяженной зоны облаков и осадков) накроет Москву многослойными облаками, и столбик термометра покажет еще на пару градусов меньше. В субботу температура останется примерно такой же, но погода будет дождливой и пасмурной.

«В воскресенье осенние дожди продолжатся, днем резко похолодает до +11-16°C. Начнется настоящая золотая осень», — заключил синоптик.

На этой неделе специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отмечала, что в этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. Для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым — такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах, например, в Красноярском крае, — следствие циклонов.

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