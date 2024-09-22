Во Владимире локализовали крупный пожар

Пожар во Владимире, где горят хозяйственные постройки, локализовали. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

По данным чрезвычайного ведомства, огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

До этого в МЧС сообщили, что загорание хозпостроек произошло на улице Фоминской у дома номер три. По информации ведомства, из-за сухой погоды огонь быстро распространился. На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС России и 11 единиц техники.

Также 22 сентября крупный пожар произошел в подмосковном Подольске в нежилом здании. Очевидец происшествия рассказал «Газете.Ru», что возгорание началось в ларьке с шаурмой, а его тушение заняло около двух часов. Он отметил, что паники на месте происшествия не было.

Накануне сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. Площадь пожара достигла 4,5 тысячи квадратных метров.

Ранее на видео попал пожар, спаливший дотла автомойку в Ставрополье.