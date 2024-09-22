Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области ввели режим ЧС

Губернатор Богомаз ввел режим ЧС в Брянской области из-за гибели посевов

close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за гибели посевов. Соответствующий указ губернатора Александра Богомаза опубликован на сайте регионального правительства.

По данным властей, из-за метеорологической ситуации в регионе погибли посевы на площади в 21 тыс. га.

«Признать событие, связанное с опасным агрометеорологическим явлением «Атмосферная засуха» (возникает из-за отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и пониженной влажностью воздуха. — «Газета.Ru») на территории Брянской области, чрезвычайной ситуацией,» — отмечается в тексте документа.

Согласно указу, этот режим будет действовать с 16:00 19 сентября до особого распоряжения властей. В документе перечислены зоны ЧС области, где произрастают сельскохозяйственные культуры. В регионе также будет создан оперштаб по решению вопросов, связанных с ситуацией в агропромышленном комплексе.

На этой неделе из-за сильных дождей режим ЧС ввели на Алтае и в Красноярском крае.

Ранее на Кубани ввели режим ЧС после атаки БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами