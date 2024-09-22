В Брянской области ввели режим ЧС

В Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за гибели посевов. Соответствующий указ губернатора Александра Богомаза опубликован на сайте регионального правительства.

По данным властей, из-за метеорологической ситуации в регионе погибли посевы на площади в 21 тыс. га.

«Признать событие, связанное с опасным агрометеорологическим явлением «Атмосферная засуха» (возникает из-за отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и пониженной влажностью воздуха. — «Газета.Ru») на территории Брянской области, чрезвычайной ситуацией,» — отмечается в тексте документа.

Согласно указу, этот режим будет действовать с 16:00 19 сентября до особого распоряжения властей. В документе перечислены зоны ЧС области, где произрастают сельскохозяйственные культуры. В регионе также будет создан оперштаб по решению вопросов, связанных с ситуацией в агропромышленном комплексе.

На этой неделе из-за сильных дождей режим ЧС ввели на Алтае и в Красноярском крае.

Ранее на Кубани ввели режим ЧС после атаки БПЛА.