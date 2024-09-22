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В подконтрольном Украине Херсоне раздались взрывы

В Херсоне произошло несколько взрывов

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РИА Новости

Несколько взрывов раздалось в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщили в Telegram-канале «Общественное».

Подробности произошедшего и информацию об обстановке в населенном пункте журналисты не приводят.

Также взрывы в подконтрольном украинским властям Херсоне зафиксировали 21 сентября. По данным «Общественного», всего за день прозвучало две серии хлопков. Иные подробности о ситуации в населенном пункте в материале не уточнялись.

До этого о взрывах в Херсоне сообщалось 19 сентября. Воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Херсонской области не объявлялась.

16 сентября глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что расположенный на подконтрольной украинским властям территории региона объект критической инфраструктуры получил повреждения. При этом чиновник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. То же касается его точного местоположения.

Ранее в подполье заявили о работе ПВО Румынии по российским дронам.

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