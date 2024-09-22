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В штаб-квартире ООН усилили меры безопасности

В штаб-квартире ООН усилены меры безопасности в преддверии Саммита будущего

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Повышенные меры безопасности введены в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в преддверии открытия Саммита будущего. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в штаб-квартире организации установили дополнительные пропускные пункты для представителей средств массовой информации, а также ужесточили процедуры досмотра.

Также для журналистов ввели ограничения на передвижение внутри здания штаб-квартиры и на ее территории. Для доступа в определенные сектора, включая место прибытия делегатов, требуется сопровождение сотрудников ООН, отмечает агентство.

Накануне сообщалось, что США отказали в выдаче визы главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая стартует в Нью-Йорке 24 сентября.

79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) стартовала в Нью-Йорке 10 сентября. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. В ходе нее впервые состоится «Саммит будущего», на котором обсудят вопросы мира и глобальной безопасности. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.

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