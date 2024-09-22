Во Владимире произошел пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Хозяйственные постройки горят во Владимире на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, сообщение о загорании хозпостроек на улице Фоминской у дома номер три поступило 22 сентября в 15:23 мск. Уточняется, что из-за сухой погоды огонь быстро распространился на площади 2500 квадратных метров и существует угроза ее дальнейшего расширения.

На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС России и 11 единиц техники.

22 сентября в Североуральском городском округе было возбуждено уголовное дело после пожара на дачном участке, в результате которого спасти не удалось двух подростков. Огонь разгорелся на площади в 150 квадратных метров, а в его тушении участвовали 12 пожарных и четыре единицы техники.

Незадолго до этого пожар произошел в торговых рядах в подмосковном Подольске. Как рассказал «Газете.Ru» очевидец происшествия, возгорание началось в ларьке с шаурмой, а его тушение заняло около двух часов.

Ранее в Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом.