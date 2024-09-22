Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимире произошел пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Во Владимире загорелись хозпостройки на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Хозяйственные постройки горят во Владимире на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, сообщение о загорании хозпостроек на улице Фоминской у дома номер три поступило 22 сентября в 15:23 мск. Уточняется, что из-за сухой погоды огонь быстро распространился на площади 2500 квадратных метров и существует угроза ее дальнейшего расширения.

На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС России и 11 единиц техники.

22 сентября в Североуральском городском округе было возбуждено уголовное дело после пожара на дачном участке, в результате которого спасти не удалось двух подростков. Огонь разгорелся на площади в 150 квадратных метров, а в его тушении участвовали 12 пожарных и четыре единицы техники.

Незадолго до этого пожар произошел в торговых рядах в подмосковном Подольске. Как рассказал «Газете.Ru» очевидец происшествия, возгорание началось в ларьке с шаурмой, а его тушение заняло около двух часов.

Ранее в Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами