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Волгоградский пенсионер получил серьезные ожоги в туалете своей квартиры

В Волгограде пенсионер сварился в туалете своей квартиры

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Пенсионер из Волгограда получил серьезные ожоги из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент произошел на Турбинной улице. Мужчина находился в туалете, когда на него полился кипяток. В результате россиянин получил травмы, спасти его приехавшим на место медикам не удалось.

На данный момент детали произошедшего точно неизвестны. Предполагается, что пенсионер почувствовал недомогание и схватился за трубу. Наиболее вероятно, выбраться из помещения он не смог из-за того, что был «ограничен в движениях».

«В любом случае в причинах будут разбираться те, кому по долгу службы положено работать на таких ЧП», – поделился источник издания.

По его словам, вода полилась не из стояка, а из отвода, с помощью которого вода подается в ванную.

Как рассказал собеседник, близкий к руководству управляющей компании, после аварии на место приехали все необходимые службы. К УК каких-либо претензий нет.

Ранее тюменка обварила двухлетнего сына кипятком и пыталась вылечить сама.

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